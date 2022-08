L'agente di Fagioli si rammarica: “Speravamo di rimanere alla Juve”

Fagioli è in procinto di lasciare la Juve e lo farà entro la fine di questo calciomercato. La destinazione? Forse la Cremonese, ma non è l'unica pista percorribile. Nell'entourage dell'ex giocatore proprio dei grigiorossi c'è rammarico: si aspettavano che Fagioli potesse restare tutto l'anno in bianconero e trovare anche spazio.

D'Amico: “Più facile far partire un giovane di chi guadagna tanto” Andrea D'Amico al momento non sa ancora dove giocherà Fagioli: “Il futuro? Ci sono delle ipotesi, ma ora non so accontentarvi”. Poi emerge la tristezza per quello che poteva essere: “Noi speravamo potesse trovare posto a Torino, però la mancata uscita di tanti giocatori ha condizionato il progetto della Juve. Ci saremmo augurati di restare alla Juve, ma nel calcio ci sono economie dove è più facile far partire un giovane piuttosto che chi guadagna 5 o 6 milioni”.