"Manchester United, c'è anche Vlahovic nella lista per il dopo Ronaldo"

Il futuro a medio termine di Cristiano Ronaldo si deciderà dopo il Mondiale, quando aprirà il mercato di gennaio che potrebbe segnare la fine anticipata della seconda avventura dell’attaccante portoghese al Manchester United . Non è però escluso che giocatore e società decidano di restare insieme fino alla scadenza naturale del contratto di CR7 , dal momento che lo stesso Erik Ten Hag ha fatto capire come la coperta in attacco sia corta e come in inverno il tecnico olandese si attenda rinforzi e non certo cessioni.

"Vlahovic obiettivo del Manchester United"

La cosa certa sembra però il divorzio al termine della stagione, quando si aprirà la caccia di Ronaldo e dell’agente Jorge Mendes a quello che potrebbe essere l’ultimo grande contratto della carriera, dato che l’obiettivo del fuoriclasse di Madeira è quello di continuare a giocare fino a Euro 2024. Ebbene, in casa Red Devils si è già iniziato a guardarsi attorno per individuare un erede all’altezza di Ronaldo e secondo quanto riportato dalla stampa inglese tra i giocatori seguiti c’è anche Dusan Vlahovic.

"Manchester United, tutti i nomi per sostituire Ronaldo"

Secondo l’Express gli uomini-mercato dello United tengono in grande considerazione il centravanti serbo della Juventus già da tempo, per la precisione dalla seconda parte della scorsa stagione, quando Ralf Rangnick è approdato sulla panchina di Old Trafford come traghettatore dopo l’esonero di Ole Gunnar Solskjaer. Il manager tedesco è un ammiratore di Vlahovic, ma non è l’unico all’interno della società. Altri giocatori seguiti, oltre a Cody Gakpo del PSV Eindhoven, già trattato in estate, è Benjamin Sesko del Lipsia, tra i migliori marcatori della prima parte di Bundesliga. Facile immaginare che la Juventus non intenda privarsi di Vlahovic e neppure sedersi al tavolo delle trattative, ma a fare la differenza sarà l’andamento dei bianconeri, e dello United, nella seconda parte di stagione e l’eventuale raggiungimento della qualifiazione alla prossima Champions League da parte di entrambe le squadre.