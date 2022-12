"Juve, Locatelli il 'piano C' del Real Madrid"

Per i due il Real dovrà sborsare cifre da capogiro, ed ecco che AS fa il nome del mediano della Juve Manuel Locatelli c ome possibile "piano C".

Real Madrid, Bellingham primo nome sulla lista

Il primo nome, il preferito, quello che vogliono tutti, è il centrocampista inglese in forza al Borussia Dortmund Jude Bellimgham. Classe 2003, ha impressionato anche nel corso dell'ultimo Mondiale in Qatar, ed è conteso da tutte le più grandi squadre del pianeta.

Oltre al Real Madrid, infatti, Bellingham è seguito da vicinissimo dal Liverpool di Jurgen Klopp, che lo avrebbe messo in cima alla lista come rinforzo a centrocampo per il prossimo anno.

Il prezzo di Bellingham supererà facilmente i 100 milioni, e la concorrenza sarà davvero agguerrita. Proprio per questo, la squadra di Ancelotti ha pronte le alternative.

Enzo Fernandez prima alternativa, il Mondiale lo ha reso top

Enzo Fernandez è stata una delle più belle rivelazioni della Coppa del Mondo in Qatar. Protagonista e quasi sempre titolare con la maglia dell'Argentina, le sue prestazioni sono state stellari per tutta la stagione.

Passato in estate al Benfica per la cifra "irrisoria" di 12 milioni di euro, anche la sua valutazione al momento si aggira intorno ai 100 milioni. Già nel corso della prima parte di stagione Fernandez aveva fatto parlare di se, quando coi lusitani era arrivato al primo posto nel girone di Champions League che comprendeva il PSG.

In Qatar, Scaloni lo ha tenuto in panchina le prime due partite della fase a gironi (sempre subentrato comunque) e poi dalla terza in poi non lo ha più tenuto fuori.

Anche per Enzo Fernandez, tuttavia, si prevede un'asta di mercato, ed ecco che nasce il "piano C"

Locatelli ultima idea del Real, ma è il terzo in lista

Da qui, riporta AS, nasce il piano C, ovvero Manuel Locatelli, mediano della Juventus classe 1998. Il Real segue Locatelli ormai da più di un anno, ovvero dal suo exploit a Euro 2020 con la maglia dell'Italia. Nonostante non sia stato un titolare inamovibile, le sue prestazioni convinsero la Juventus a investire quasi 40 milioni per prelevarlo dal Sassuolo con la formula del prestito con obbligo di riscatto.

AS fa notare il prezzo molto più contenuto rispetto agli altri due centrocampisti, e questo sarebbe un gran punto di forza a favore dell'italiano.

Al momento dunque Locatelli sembra essere "in orbita" Real Madrid, e verrà probabilmente monitorato nel corso della stagione.