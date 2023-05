"Juve, Vlahovic in bilico: tre club inglesi interessati al serbo"

Continua a tenere banco il futuro di Dusan Vlahovic . Secondo quanto riportato dal Mirror, l'attaccante bianconero sarebbe propenso a un trasferimento in Premier League , con Arsenal, Manchester United e Chelsea tra le maggiori pretendenti per acquisirne il cartellino.

Tre club inglesi su Vlahovic

Ovviamente bisognerà superare le resistenze della Juventus che recentemente, attraverso le parole di Calvo, ha ribadito che Vlahovic è fuori dal mercato. Servirà per "tenere a bada" i club inglesi? L'Arsenal cerca da tempo Vlahovic, soprattutto per fornire una spalla di livello a Gabriel Jesus. Stesso discorso per il Manchester United che vuole una nuova punta che possa completare il pacchetto avanzato insieme a Rashford, così come il Chelsea che valuterà se tenere o meno Lukaku al termine del prestito dall'Inter.