Juve, il mercato: torna Rovella, nuovo tentativo per tenere Rabiot

TORINO - Una Juve sempre più giovane e italiana. Non è più tempo di colpi alla Cristiano Ronaldo, i conti sono in sofferenza e, senza i ricavi della Champions League, una gestione sostenibile diventa d’obbligo. La strada è quindi tracciata: la ricostruzione passa anche, e forse soprattutto, dai talenti fatti in casa, che stanno crescendo in Next Gene e Primavera ma anche che sono stati mandati a crescere in prestito e ora sono pronti a tornare alla base. Il primo a fare il percorso inverso in direzione Continassa sarà Nicolò Rovella , protagonista di un’ottima stagione al Monza (27 presenze, un gol e due assist) e adesso destinato a riprendersi la maglia bianconera nel centrocampo che perderà sicuramente Paredes e, probabilmente, Rabiot .

Juve, tentativo estremo per Rabiot

Per il francese, in verità, la Juve farà un estremo tentativo per trattenerlo e prolungare il contratto che scadrà a fine mese con una proposta di un’intesa di un anno a 7 milioni più bonus ma non ci sono certezze che il tentativo possa andare a buon fine nonostante Allegri spinga forte in tale direzione. Ecco quindi Rovella che potrà portare energia nuova nelle rotazioni in mediana e contribuire al rinnovamento del reparto. Nicolò ci sarà al raduno del 10 luglio. Stesso discorso vale per Andrea Cambiaso, terzino sinistro classe 2000 di rientro dal Bologna che, con Alex Sandro in uscita, si aggiungerà a Kostic. Non è tutto: in caso di addio a Rabiot, l’obiettivo numero uno dei bianconeri diventerebbe Davide Frattesi del Sassuolo. I contatti sono già in corso ma il club emiliano lo valuta 40 milioni e c’è il rischio asta con Inter, Milan e Roma. Per questo, la Juve pensa a delle contropartite: Ranocchia e Barrenechea più di De Winter, che potrebbe tornare utile ad Allegri in difesa.

Le parole di Fagioli, Locatelli e Gatti sulla stagione

Juve sempre più giovane e italiana. Anche con i protagonisti che già sono in rosa e che saranno la spina dorsale italiana del presente e del futuro. Nicolò Fagioli, via social, ha illustrato i prossimi obiettivi: «Finisce una stagione strana, complicata e intensa. Ma con una gran voglia di tornare in campo e puntare a vincere tutti i trofei della prossima stagione». Manuel Locatelli, sempre via Instagram, aggiunge: «Potevamo e potevo fare di più ma ho la consapevolezza di aver sempre dato tutto quello che avevo». Federico Gatti, invece, promette: «Sono sicuro che ci rialzeremo e quando lo faremo sarà ancora più bello».