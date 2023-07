Pogba tra Juve e Arabia Saudita: in Francia svelano il suo futuro

PARIGI (FRANCIA) - Se Sergej Milinkovic-Savic è pronto a lasciare la Lazio per trasferirsi in Arabia Saudita (per lui c'è una maxi-offerta dell'Al-Hilal pronto anche ad accontentare le richieste del presidente Claudio Lotito) il discorso è invece diverso per Paul Pogba, che sarebbe intenzionato a restare alla Juve.