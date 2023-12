"Juve, anche il Barcellona su van de Beek: i dettagli"

Ci sarebbe anche il Barcellona su van de Beek . Il calciatore olandese, in uscita dal Manchester United , piacerebbe anche alla Juventus per il rafforzamento del centrocampo in seguito alle assenze prolungate di Pogba e Fagioli .

Barcellona e Juve su van de Beek

L'infortunio di Gavi ha spinto il Barcellona a lavorare sul mercato per sopperire a questa importante assenza. Secondo quanto riportato dalla Spagna, i blaugranna avrebbero puntato il mirino proprio su van de Beek, il quale è un vecchio obiettivo di mercato. Sul calciatore, come detto, c'è anche la Juve che punterebbe al prestito con diritto di riscatto per van de Beek, in una operazione che vedrebbe coinvolto anche l'acquisto a titolo definitivo di Sancho. Il duello di mercato è già iniziato.