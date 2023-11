Gavi infortunio shock, il Barcellona si infuria con la Spagna

Un infortunio grave quello che ha colpito il calciatore del Barcellona Gavi durante il match tra Spagna e Georgia . Il 19enne, talento dei blaugrana, è stato colpito duro da un avversario e cadendo in modo innaturale ha piegato il ginocchio destro su chi è gravato tutto il suo peso. L'infortunio è apparso subito serio, Gavi è uscito in lacrime dal campo, e dai primi esami si teme la rottura del crociato che, se confermata, vorrebbe dire fine della stagione .

Infortunio Gavi, Barcellona furioso con la Spagna

Una situazione che ha mandato su tutte le furie proprio il Barcellona che, secondo quanto riferisce As, avrebbe puntato il dito sul ct De la Fuente 'colpevole' di non aver risparmiato neanche un minuto al giocatore nonostante la gara contro la Georgia non avesse particolare importanza, la Spagna è già qualificata al prossimo Europeo. Poco importa al club blaugrana del risarcimento che la Fifa darà al club, ora Il Barcellona deciderà se presentare un reclamo formale alla Federazione o se sarà proprio il presidente Laporta a esprimere il suo disappunto verso i responsabili della Nazionale.