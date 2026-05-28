Un Nubel per Spalletti: Juve a caccia del portiere

Alisson in salita e la caccia al portiere della Juve prende strade diverse, forse per tornare, più avanti, all’obiettivo di partenza. Il Liverpool non molla il brasiliano promesso a Spalletti , suo allenatore ai tempi della Roma. La dirigenza bianconera avrebbe chiesto il prestito di Giorgi Mamardashvili, il futuro numero uno dei Reds, georgiano già entrato in concorrenza con Alisson durante la stagione appena conclusa. Sempre più dura la convivenza ad Anfield Road. Sono due top: non mi dai uno, allora ti chiedo l’altro. Funziona così a volte il mercato, controllando le eccedenze dei club di prima fascia. Ieri dalla Germania, stesso concetto, è rimbalzata un’indiscrezione interessante. La Bild, quotidiano tedesco autorevole e affidabile, riferisce l’interesse della Juve per Alexander Nübel , portiere di proprietà del Bayern Monaco , appena rientrato dal prestito allo Stoccarda e convocato al Mondiale dalla Germania . In Nazionale può fare la riserva, ma rischia di non giocare e guardare Neuer, eterno capitano, se dovesse restare in Baviera. Può partire, dicono, per 15 milioni . Il suo nome è stato accostato a Juve e Manchester City, dove si troverebbe dietro a Donnarumma. Meglio giocare.

Asse Italia-Inghilterra: contatti continui tra Liverpool e Juve, i nomi in ballo

FILO ROSSO. Tornando all’Inghilterra, i contatti con il Liverpool sono attivi da mesi. A gennaio si era parlato di un eventuale rientro di Federico Chiesa. È stato accostato anche il nome di Salah alla Juve. L’egiziano, altro ex Roma di Spalletti, si è appena svincolato. Deciderà il suo futuro dopo il Mondiale. Occhio perché alcuni rumors segnalavano l’interesse del Liverpool per Conceiçao e per Bremer. Può nascere qualcosa tra il club bianconero e i Reds. Bernardo Silva (ex City) prenderà altre strade. Salah sarebbe un colpo vero: gol, personalità, talento. Confermate anche le indiscrezioni relative a Andrew Robertson, 32 anni, terzino scozzese, altro parametro zero. La Juve si è informata, l’ex Liverpool aveva un precontratto con il Tottenham ma, temendo la retrocessione degli Spurs, aveva parlato con la Signora. Spalletti ha chiesto un terzino sinistro alla dirigenza.

Nodo Vlahovic, dall'attaccante dipende il mercato della Juve

DUSAN. Molto del mercato bianconero si deciderà in base alla decisione di Vlahovic. I giorni passano e sembrano allontanarlo dalla Juve. Era a Londra per impegni legato a un suo sponsor. Il Chelsea, qualche tempo fa, si è informato. L’altro club della Premier interessato sarebbe l’Aston Villa, iscritto alla Champions. Comolli teme che l’Europa League possa essere un fattore decisivo. Dusan, legatissimo a Spalletti, alla Juve sarebbe titolare indiscusso e un ruolo di primo piano. Tra pochi giorni, la verità.