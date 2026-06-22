Juve, arriva lo sprint per Kolo Muani. Il Psg lo cede ad una sola condizione

La settimana di Kolo Muani . Giovanni Carnevali inizia a muoversi in modo davvero concreto e la sua missione al vertice della Juve è pronta a decollare. C'è il mercato, naturalmente, a catalizzare l'attenzione e c'è la volontà di allestire una squadra più forte e di qualità da consegnare a Spalletti in modo da tornare a competere per lo scudetto. Obiettivo chiaro ma non semplice da raggiungere, considerati i margini di manovra limitati dai parametri del Fair Play finanziario dell'Uefa da rispettare. Il punto di partenza è la sintonia evidente tra il nuovo amministratore delegato e l'allenatore, cosa mai vista con il precedessore Damien Comolli. Entrambi sono consapevoli delle necessità della rosa e delle lacune da colmare così come sono consci del perimetro ristretto di operatività imposto dai vincoli Uefa . Avanti, in ogni caso, di comune accordo sulle priorità indicate da Lucio, a partire dall'attacco.

Kolo Muani profilo su cui concentrare gli sforzi

Alla Continassa si è scelto Kolo Muani come profilo preferito su cui concentrare gli sforzi. Nei giorni scorsi, Carnevali ha già riallacciato i contatti con il Paris Saint Germain, li ha mantenuti vivi nel weekend e, da oggi in avanti, è pronto ad accelerare. In settimana si entrerà quindi ancora più nel vivo con l'obiettivo di evitare un replay della storia della scorsa estate quando il braccio di ferro di Comolli con i dirigenti parigini fece sfumare il ritorno di Randal in bianconero tanto che l'ex ad virò su Openda. Carnevali vuole scrivere un nuovo capitolo e firmare il suo primo, vero acquisto juventino (dopo aver ratificato il riscatto già deciso di Boga dal Nizza) e proverà a definire l'affare in tempi rapidi. Kolo, dal canto suo, è in vacanza non essendo stato convocato per i Mondiali dalla Francia e non aspetta altro che una chiamata. Il nodo da sciogliere è sempre il Paris: richiesta di 40 milioni a fronte di un'offerta della Juve da 30-35. Carnevali tenterà di sbloccare l'impasse provando ad annodare l'affare sulla base di un prestito oneroso con obbligo di riscatto in modo da diluire l’investimento e dare al tempo stesso la certezza dell'incasso al club bi-campione d'Europa.



La Continassa a lavoro su più tavoli

Avanti su Kolo Muani, insomma, ma la Continassa continua a lavorare su più tavoli. Resta viva, anche se un po' più fredda rispetto alle scorse settimane, la pista che porta ad Alexander Sorloth dell'Atletico Madrid, con il quale era stato raggiunto un principio di accordo per un contratto triennale (con opzione fino al 2030) a 4 milioni a stagione. Il problema restano le richieste del club spagnolo, tra i 30 e i 35 milioni, tanto che Carnevali sta riflettendo sulla fattibilità dell'operazione perché la stella polare resta il controllo dei costi. E poi c'è Vlahovic. Sì, proprio Dusan con il quale sotto la gestione Comolli si è arrivati alla rottura e al mancato prolungamento dell'intesa in scadenza a fine giugno. Ebbene, Spalletti continua ad apprezzare il bomber serbo, e non è una sorpresa, e la Continassa nelle prossime settimane potrebbe riaprire il canale di comunicazione con Dusan e il suo entourage, guidato dal padre Milos, per capire se ci possono essere margini per un cambio di rotta e per poter andare clamorosamente avanti insieme. Naturalmente alle condizioni della Juve, che non può derogare dal tetto massimo di ingaggio annuo da 6 milioni più bonus stabilito con il rinnovo di Kenan Yildiz.