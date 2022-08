"Lazio, contatto Milinkovic-United: affare da 50 milioni"

MANCHESTER (Regno Unito) - Il Manchester United, alle prese con la grana Cristiano Ronaldo ed un avvio di stagione disastroso - è a 0 punti in fondo alla classifica dopo le prime due giornate di Premier League - è alla ricerca di rinforzi da mettere a disposizione di Ten Hag. Se appare saltata la trattativa con la Juventus per Adrien Rabiot in virtù delle esose richieste della mamma-procuratrice Veronique, non tramonta l'idea Milinkovic-Savic. Secondo quanto riferito da The Telegraph, autorevole tabloid britannico, ci sarebbe stato un contatto tra la dirigenza dei Red Devils e l'entourage del centrocampista serbo di proprietà della Lazio, che potrebbe incassare una cifra vicina ai 50 milioni di euro.