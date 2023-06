Pinamonti vice Immobile, Lazio in corsa per Orsolini

Centravanti italiano, apripista e spaccaporte, under 25, segni particolari: disponibile da vice Immobile. Andrea Pinamonti sta scalando posizioni nella lista dei papabili per il ruolo di viceré. Perso Milik, le attenzioni della Lazio si stanno concentrando su una rosa ristretta di nomi e Pinamonti è tra questi. Ventiquattro anni, 1,85 di altezza, un talento da consacrare definitivamente. Sarri ne apprezza le caratteristiche tecniche , fisiche e la disponibilità ad occupare un ruolo scomodo, da attore non protagonista, almeno inizialmente. Pinamonti non fa problemi, cerca la grande occasione e nella Lazio da Champions si terrebbe a disposizione aspettando la chiamata. Immobile è reduce da un’annata terribile, spera di aver saldato ogni conto con la sfortuna. Pinamonti sarebbe un vice compatibile. Il nome è sul tavolo, sta a Lotito tentare l’assalto. E’ stato riscattato dal Sassuolo per 20 milioni (dall’Inter), ma l’ammortamento consente di valutare offerte sui 15 milioni. E può sempre essere utilizzata la carta Cancellieri, obiettivo del Sassuolo un anno fa (prima di essere preso dalla Lazio). Il Sassuolo, bottega cara, non fa regali. Per trattare Pinamonti servono offerte concrete. Lotito s’era lanciato su Milik su indicazione di Sarri, era un obiettivo low cost, centrabile investendo meno di 10 milioni. Ma la Juve, dopo aver fatto cadere l’opzione di riscatto, s’è fiondata di nuovo sul polacco e l’ha preso. Con meno di dieci milioni è quasi impossibile comprare un centravanti di valore, adesso ne servono tra i 15 e i 20 per chiudere un colpo.

Pinamonti, sinonimo di garanzia

Prendere Pinamonti significa assicurarsi un giocatore di talento e di prospettiva. A Empoli, nel 2021-22, aveva segnato 13 gol in 38 partite. Quest’anno col Sassuolo ne ha segnati 5, ma la stagione è stata tormentata. Dionisi ha avuto problemi con gli esterni dopo la cessione di Traoré e per via degli infortuni di Berardi. Il Sassuolo non ha messo sul mercato Pinamonti, chi è interessato deve farsi avanti. E’ un’operazione fattibile, a patto di presentare l’offerta giusta. E’ fattibile anche considerando l’ingaggio, di poco superiore ai 2 milioni. Pinamonti è gestito dal team Raiola, cura gli interessi di Romagnoli e Pellegrini. Il canale è aperto da un anno. Con Pinamonti sono in ballo altre due candidature, salvo new entry. Una è Marcos Leonardo, gioiello del Santos, classe 2003. E’ valutato tra i 15 e i 20 milioni. In Italia c’è Dia della Salernitana, 26 anni, la Lazio si è informata, ma costa 25 milioni.

Lazio, a caccia di un esterno

Sarri aspetta un centravanti e un attaccante esterno. Berardi gli è sempre piaciuto, ma nessuno conferma assalti né contatti. Sarri aveva inserito nella lista dei papabili Karlsson dell’AZ Alkmaar e Gil del Tottenham, rientrato dal prestito al Siviglia. Il mercato delle occasioni mette in vetrina Riccardo Orsolini, in scadenza nel 2024 con il Bologna. I tentativi di rinnovo stanno fallendo, i rossoblù aspettano offerte, potrebbero anche decidere di tenere il giocatore perdendolo a zero. Per Orsolini servono almeno 15 milioni, è un nome spuntato nei mesi scorsi, tornato d’attualità in questi giorni. Di nomi ne sono spuntati tanti, finora non è stato lanciato nessun assalto. Ci sono stati sondaggi, contatti interlocutori. Lotito è in prima linea da senatore, concentrato sulle elezioni regionali in Molise (25 e 26 giugno). E’ in prima linea sul mercato, coadiuvato dal direttore Fabiani e dal segretario generale Calveri. Tare non è ancora stato sostituito né è detto che sarà sostituito. L’unità speciale Lotito-Fabiani-Calveri ha condotto gran parte del mercato estivo 2022, è già all’opera in questo mercato, per adesso un mercato di grandi intenzioni, un po’ meno bloccato dall’indice di liquidità dopo il riscatto di Acerbi (4 milioni dall’Inter) e di Escalante (2,5 milioni dal Cadice).