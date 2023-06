Vice Ciro, la Lazio tra Dovbyk e Marcos Leonardo

Il mercato della Lazio per adesso è un album delle figurine e delle illusioni. Tanti sogni, molti proibiti. Tanti strilli di mercato, nessun acquisto. Tanti nomi, ne stanno spuntando ogni giorno. Dopo Ngonge e Zaha ieri è stata la volta dei centravanti: è rimbalzata la candidatura di Dovbyk del Dnipro e dal Brasile hanno confermato i contatti col Santos per Marcos Leonardo . Tutto e niente. Artem Dovbyk però s’è aggiunto davvero alla lista delle prime punte. Centravanti ucraino, 1,89 di altezza, 24 gol in 30 partite nella Premier League che si è giocata in piena guerra. Classe 1997, 26 anni, gioca nel Dnipro da tre anni, è valutato 10-12 milioni, lo segue anche Conceiçao per il Porto. Dovbyk ha iniziato con il ?erkasy, squadra della sua città nel 2014-2015. Il Dnipro lo ha voluto nel 2015-16, l’ha prestato ai moldavi dello Zaria Balti. Dopo il prestito è stato confermato in squadra (28 reti in 65 presenze fra il 2016 e il 2018) salvo essere ceduto al Midtjylland il 31 gennaio 2018 (10 reti). Un altro prestito fu chiuso con il Sønderjysk, squadra danese. Nel 2020 un nuovo ritorno al Dnipro e ora sogna lo sbarco in Italia. Dovbyk è un pupillo di Shevchenko , ex cittì dell’Ucraina. Spuntano candidature continuamente perché la Lazio sta valutando vari profili, cerca quello migliore. Fabiani e Picchioni, diesse in pectore e responsabile scout, hanno visionato molti video nell’ultima settimana e stilato una lista di nomi. Mau ha anticipato il rientro dalle vacanze, attende di incontrare Lotito. Si pensava potessero vedersi ieri, oggi e domani il presidente sarà in Molise per le regionali. L’appuntamento resta fissato per metà settimana. Sul tavolo ci sono tante opzioni.

La pista Marcos Leonardo

Venerdì a tarda sera dal Brasile davano vicino Marcos Leonardo, centravanti classe 2003 del Santos. C’è stato un incontro tra Lotito e Rafaela Pimenta che ne cura gli interessi nel nostro Paese. Ci sono versioni differenti sulla valutazione: per alcune fonti il brasiliano costa 15 milioni, per altre ne servono venti. C’è chi assicura che la Lazio ha offerto 10 milioni di euro per il brasiliano, in Brasile fissano in 18 milioni di euro la proposta. Il Santos punta a strappare una percentuale del 15% sull’eventuale futura rivendita. Il Santos sarebbe pronto a riconoscere uno sconto perché vive una crisi economica, alla fine potrebbe far partire il giocatore davanti ad un’offerta di poco superiore ai 10 milioni.

Lazio,le altre ipotesi

Dovbyk, Marcos Leonardo e Pinamonti in Italia. Resta sempre la possibilità di prendere la prima punta del Sassuolo, 24 anni, costo 15-20 milioni. Sogna una grande chance, spera nella chiamata. Non è sul mercato, ma non è neppure considerato incedibile. La Salernitana spinge per lo scambio Cancellieri-Bonazzoli, finora Lotito e Sarri non si sono convinti. Dalle parole presto si passerà ai fatti, il vertice Lotito-Sarri servirà per definire gli obiettivi e lanciare gli assalti. Mau ha l’ultima parola sugli acquisti, aspetta un’ala e un centravanti. Ne ha valutati e visionati tanti, deve pronunciarsi. Nel frattempo continueranno a fioccare candidature. La prossima sarà l’ultima settimana di giugno, la partenza per il ritiro è fissata per l’11 luglio. Sarri aspetta almeno due acquisti, la verità sulla conferma o meno di Pellegrini e la chiusura del caso Luis Alberto, il cui rinnovo non è ancora certo.