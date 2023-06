Lazio, Sarri aspetta Torreira: è in arrivo il primo colpo

Grande è stata l ’attesa di incontrare Lotito , talmente grande che Sarri ha pensato bene di fare senza di lui. Ieri a pranzo a Castelfranco di Sopra ha ricevuto Angelo Fabiani , diesse incaricato ma non nominato, e l’uomo-scout Gianni Picchioni , per definire il piano di mercato. Il periodo di sospensione era durato anche troppo, dovuto agli impegni elettorali di Lotito (terminati lunedì) e politico-sportivi (ieri Consiglio di Lega). Sarri nei giorni scorsi aveva ricevuto dal duo Fabiani-Picchioni una lista e vari video di nuovi giocatori vagliati per costruire la Lazio Champions, alternativi ad alcuni obiettivi proibiti o quasi proibiti. Sarri nel summit è partito dalle certezze. Aspetta Torreira come nuovo regista, venerdì il manager Bentancur incontrerà il Galatasaray . Servono almeno 8 milioni.

Sarri non molla Berardi

Mau chiede a Lotito di tentare una doppia missione quasi impossibile: convincere Carnevali a cedere Berardi a un prezzo umano e lo stesso Berardi a scegliere la Lazio. Il primo valuta l’attaccante 30 milioni, il secondo è tentato da altre soluzioni, non esclude di restare a Sassuolo, cosa che ha sempre fatto. Si muoverebbe solo per Juve, Milan e Inter. Sarri non s’arrende, finché esisterà anche solo una chance per arrivare a Berardi vuole tentarla. Gli altri. Mau nel vertice ha rifatto i nomi di Gedson Fernandes del Besiktas e di Zielinski del Napoli per la sostituzione di Milinkovic (sempre che parta). Per Sergej non è sfumata del tutto la possibilità di andare alla Juve. E’ vero che ha strappato il sì di Rabiot, ma se riuscirà a cedere altri centrocampisti penserà al Sergente. Può sempre farsi avanti l’Inter, chissà il Milan, a meno che non si muovano società di Premier.

Tutti i nomi del tecnico biancoceleste

Torreira, Berardi, Gedson o Zielinski: restano gli obiettivi principali di Sarri. I secondari sono Veerman del PSV Eindhoven come mezzala, gli piace Grujic del Porto. In avanti, come attaccanti esterni, le alternative a Berardi sono Ngonge del Verona e Orsolini del Bologna. Si è pensato a Zaha del Crystal Palace, si libererà venerdì, ma chiede 4 milioni di ingaggio e il manager pretende una maxicommissione. In avanti è ballottaggio tra Marcos Leonardo del Santos e Dovbyk del Dnipro, più staccato c’è Pinamonti del Sassuolo.

I casi Milinkovic, Luis Alberto e Pellegrini

Sarri, che si riaggiornerà con Fabiani nel weekend, sperava di parlare de visu con Lotito per capire a che punto è la soluzione dei casi Milinkovic e Luis Alberto. Il futuro di Sergej dipende dal mercato, quello di Luis dal presidente. Sono domande ancora senza risposta insieme alla conferma di Pellegrini. E’ confermato che Lotito e la Juve hanno iniziato a parlare del terzino. Il presidente della Lazio ha chiesto un nuovo prestito di un anno. La Juve potrebbe aprire solo inserendo l’obbligo di riscatto. C’è il problema ingaggio. Era stato pattuito a gennaio a circa 3 milioni, la Lazio vuole rinegoziarlo. Pellegrini vuole restare a Roma, vuole continuare a giocare nella squadra del cuore, c’è da capire quanta disponibilità abbia a ritrattare la cifra. A meno che la Juve non decida di contribuire allo stipendio. Lotito, terminati gli impegni extra, si concentrerà su acquisti e cessioni, cercherà di risolvere i casi spinosi entro la partenza per il ritiro di Auronzo fissata l’11 luglio. Tutti gli scenari restano legati ai vincoli imposti dall’indice di liquidità, blocca il mercato. Finora sono stati incassati 6,5 milioni, frutto dei riscatti di Inter e Cadice di Acerbi ed Escalante. Lotito spera di fare cassa anche con Maximiano, Marcos Antonio, Basic e Cancellieri, i principali giocatori in uscita. E spera che il Maiorca ceda Muriqi, in questo caso dovrà riconoscere il 45% della rivendita alla Lazio. In Turchia hanno scritto che il Galatasaray punterà il kosovaro se Icardi sarà venduto. Il Maiorca chiede 20 milioni per Muriqi, quasi metà incasso spetterebbe a Lotito.