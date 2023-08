Lazio, nuove sirene arabe per Luis Alberto: la posizione di Sarri e Lotito

ROMA - Dopo Milinkovic e il caso Immobile, riecco Luis Alberto e i rumours su possibili offerte in arrivo dall’Arabia Saudita. L’Al-Nassr, altro club governato dal fondo Pif e in cui gioca Cristiano Ronaldo, sarebbe pronto a presentare una proposta ufficiale per il Mago. La cronaca impone di registrare la notizia, a maggior ragione dopo le tensioni relative al rinnovo del suo contratto (non ancora firmato e ufficializzato) di cui si è parlato tutta l’estate, la diserzione per l’amichevole con l’Aston Villa e la successiva ricucitura, su cui qualche dubbio rimane. Va, come minimo, tenuta una luce accesa, augurandosi per la Lazio, per Sarri e per lo stesso giocatore che si tratti di un sondaggio destinato a non acquistare concretezza. L’interesse c’è, pare verificato. E Luis Alberto sembra intenzionato a proseguire con la società biancoceleste, come assicurano gli agenti della You First, che non vogliono altra confusione intorno al giocatore e si stanno prodigando da settimane in un lavoro diplomatico notevole. Certo deve sfociare nella firma di un nuovo accordo, tratteggiato e definito da inizio luglio, ma non ancora formalizzato. La Lazio, ceduto Milinkovic, non può certo perdere anche Luis Alberto, a cui Sarri ha ceduto la bacchetta d’orchestra. Anche a Formello respingono e allontanano le voci.