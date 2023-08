Dal vice Provedel alla mezzala: le prossime mosse della Lazio

Si può considerare concluso il mercato della Lazio quando verrà ufficializzata l’operazione Rovella-Pellegrini ? La risposta è no , anche se Lotito di rincorsa ha garantito il minimo sindacale richiesto da Sarri che comprendeva un vice Immobile ( Castellanos ); un esterno d’attacco ( Isaksen ) in aggiunta a Zaccagni, Felipe e Pedro; un sostituto di Milinkovic ( Kamada ) e infine un terzino sinistro ( Pellegrini ) e un mediano ( Rovella ). Ora la pausa di riflessione e lo stacco per Ferragosto proietterà la Lazio verso le manovre di fine agosto con un altro tipo di strategia, votata alla sostituzione : un portiere solo se parte Maximiano , una mezzala in caso di cessione di Basic , un difensore centrale qualora Gila andasse in prestito a giocare. Non è semplice e neppure scontato, ma i tre fronti andranno tenuti aperti.

Lazio, le soluzioni per il vice Provedel

La soluzione più calda riguarda il portiere portoghese. Ha parlato con Sarri e ha chiesto la cessione. Vuole tornare in Spagna. L’Almeria, governato dal fondo arabo Pif sembrava pronto a versare 9 milioni per il suo cartellino. Differenza minima. Secondo alcune indiscrezioni, Lotito ne avrebbe chiesti 10. Si sa quanto il presidente sia abituato a tirare sul prezzo, in realtà non vede l’ora di recuperare l’investimento compiuto l’estate scorsa e aspetta solo di individuare un sostituto. Per questo motivo a Formello ritengono possa essere trovata una soluzione anche alla fine di agosto. Nei giorni scorsi Lotito diceva di non aver ricevuto la proposta scritta dagli arabo-spagnoli. Ieri dalla Spagna è rimbalzato la notizia di un avvicinamento dell’Almeria al croato Dominik Livakovic, portiere della Dinamo Zagabria. Vediamo. Fosse vero, con tutto il rispetto per Maximiano, non ci sarebbe corsa. In realtà club e agnti influenti vicini all’Almeria hanno rassicurao Lotito. Due piste conclamate per l’eventuale sostituzione: Frederik Rönnow, danese scadenza 2024, in uscita dall’Union Berlino oppure Andrea Consigli, 36 anni, non più titolarissimo al Sassuolo: Dionisi punterà su Cragno, preso dal Monza.

Lazio, la situazione su Basic

La Lazio cerca una mezzala giovane e in grado di crescere dietro a Luis Alberto. Solo a una condizione: la cessione di Basic, che alla fine di luglio era stato proposto da Lotito a Pozzo nel tentativo di arrivare a Samardzic. Ci sono stati contatti (a suo tempo) con l’Udinese e si è informato l’Augsburg. Dagli agenti del croato arrivano segnali negativi: non avrebbe intenzione di lasciare la Lazio e ha preso tempo. Lotito si era informato per Nicolò Fazzini, ma è un sogno costosissimo (20 milioni). Qualcosa può venire fuori dall’estero. Il centrocampo è da monitorare. Assai più complicato muovere Gila, anche solo in prestito. Sarri pensa possa crescere e sarebbe ancora meglio giocare con continuità.