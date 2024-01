Lazio, sondaggio per Cambiaghi. Ma la sua valutazione…

In attesa di scoprire il profilo segreto su cui riflette Lotito, un attaccante esterno di piede mancino proposto dall’estero, tracce di Nicolò Cambiaghi, 23 anni, di proprietà dell’Atalanta e in prestito dalla scorsa estate all’Empoli. La Lazio nega, la Dea anche, ma un sondaggio c’è stato eccome. L’esterno nato a Monza piace molto a Sarri, che lo segue da tempo e lo stima. Da Formello si sarebbero informati, forse non direttamente con l’Atalanta, che lo valuta 15 milioni di euro e sta provando a realizzare qualcosa in uscita. Certo bisognerebbe interromperne il prestito, ma non è questo il punto. Il prezzo viene ritenuto elevato o non sostenibile durante la finestra invernale del mercato da Lotito, per questo motivo forse sono fioccate le smentite: più di 8 milioni, la società biancoceleste non sarebbe disposta a spendere e la distanza economica rende molto complicata l’operazione.