Lazio, Tchaouna è vicino. Dia prende tempo

ROMA - Lo scatto secco di Fabiani per assicurarsi lo scatto bruciante di Tchaouna . Nella giostra dei nomi ora è l’attaccante francese (origini ciadiane) il più vicino alla Lazio. I contatti con la Salernitana sono continui . Loum Tchaouna, 20 anni, piace alla Lazio per i suoi sprint vorticosi e per le prospettive che incarna. Piede sinistro, ala da adattare trequartista nel 3-4-2-1 di Tudor . La Lazio perderà Felipe e forse Luis, aspettando pezzi da novanta (sperando che arrivino) c’è l’idea di aggiungere un ragazzo promettente alla nuova rosa. Fabiani è sempre sulle tracce di Boulaye Dia , il centravanti della Salernitana, separato in casa. Il franco-senegalese, strano ma vero, tergiversa : non è convinto di fare la terza punta dietro Ciro e Castellanos. E aspetta proposte dalla Premier, anche più ricche per ingaggio. L’opera di convincimento continuerà. È sempre possibile il doppio colpo granata.

Lazio su Tchaouna e Dia: i costi del doppio colpo

Per Tchaouna c’è un giallo prezzo. Ballerebbe una clausola da 8 milioni, ma la Salernitana lo sta valutando 10 e deve riconoscere il 40% dell’eventuale rivendita al Rennes, società da cui l’ha acquistato. Si tratta sul prezzo, si può chiudere nella prima settimana di giugno. Dia ha una valutazione leggermente maggiore, il doppio colpo costerebbe 20-22 milioni alla Lazio. Sempre che i granata non concedano sconti. Iervolino è in trattative per cedere la società, i biancocelesti hanno lanciato gli assalti in anticipo per non dover trattare con i nuovi proprietari. L’asse Lazio-Salernitana è caldissimo. Fabiani ha individuato nei due attaccanti granata rinforzi a suo avviso adeguati. Sono già rodati in A, più Dia di Tchaouna, e la retrocessione dei granata consente di trattarli a cifre ragionevoli. Uno o l’altro, se non tutti e due, possono essere i primi acquisti della nuova stagione. Serviranno due trequartisti se andrà via anche Luis Alberto, non solo Felipe. E una terza punta è necessaria, va affiancata a Ciro e Castellanos. Serviranno gol d’emergenza.

Calciomercato, gli obiettivi della Lazio per gli altri ruoli

È caccia agli esterni di centrocampo. Uno a sinistra, forse anche uno a destra. Fabiani nell’intervista di giovedì ha chiarito che punta giovani di qualità, ma non esclude acquisti d’esperienza. È stato valutato Gosens dell’Union Berlino, 30 anni a luglio. Lascerà la Germania, il suo club è in lotta per la retrocessione. È spuntato il nome di Holm dell’Atalanta, ma in prestito dallo Spezia. I bergamaschi hanno un’opzione di riscatto a 8,5 milioni, ne hanno versati 2,5 per il prestito. Se rinunceranno al riscatto, cosa improbabile visto il prezzo riconosciuto per il prestito, lo svedese tornerà sul mercato. Il vertice. Fabiani incontrerà Tudor a fine campionato. Si sono confrontati più volte, ma solo il prossimo vertice definirà gran parte degli acquisti da centrare. Non servirà solo per inquadrare i rinforzi, soprattutto per ridiscutere il futuro dei giocatori che non stanno trovando spazio. Su tutti Isaksen, Rovella e Cataldi. Tudor vorrebbe aggiungere un centrocampista centrale fisico, per adesso il reparto è affollato. A meno che non arrivino offerte da 30 milioni per Guendouzi.