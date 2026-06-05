Romagnoli aspetta il sì, c’è Coppola: le mosse di mercato della Lazio

ROMA - I tormentoni di Formello. Rimanda a gennaio la telenovela Romagnoli . Siamo alle solite: l’Al-Sadd ha presentato un’offerta ufficiale, al ribasso rispetto a quattro mesi fa. È di 3 milioni, non più di 7,5 più uno di bonus. La scadenza (2027) è lontana solo un anno. Lotito ha chiesto un rilancio e differenti modalità di pagamento al club di Doha. Tutti i soldi in un anno, garanzie e penali in caso di mancato pagamento.

Romagnoli ai saluti: aspetta il sì della Lazio

C’è stata una nuova riunione ieri, l’aggiornamento è slittato ad oggi. Romagnoli sta rivivendo l’incubo dell’inverno. Non sarà l’ultimo step, rischia di essere quello legato al capitolo “stipendi”. Non c’è ancora notizia di rinunce richieste al giocatore, fu lo strappo che spinse Alessio a far saltare il passaggio all’Al-Sadd nell’ultimo giorno del mercato arabo. Lotito chiese due mensilità. Stavolta non può saltare, non c’è più possibilità di trattenerlo. Gattuso non ha messo veti, è stato Romagnoli in persona a informarlo della volontà di lasciare definitivamente la Lazio.

C'è Coppola nella lista dei rinforzi per la difesa

Rino aspetta un rimpiazzo e conta di averlo in ritiro. Diogo Leite non arriverà, da Formello danno la pista chiusa. Al nome di Lautaro Rivero del River Plate (22 anni) s’è aggiunto quello di Diego Coppola, ex Verona. Classe 2003, 1,93 di altezza, è un destro, non è un mancino. È sotto contratto col Brighton. A giugno 2025 fu ceduto dal Verona per 11 milioni di euro più un milione di bonus e una percentuale sulla futura rivendita del 10%. A gennaio è stato prestato al Paris Fc, è diventato compagno di Immobile. Vuole tornare in Italia. Gattuso lo aveva convocato a marzo, faceva parte della lista per gli spareggi. È tra i giovani azzurri più promettenti e pronti. Di centrali italiani non ce ne sono molti in giro. Il nome di Dominguez della Dinamo Zagabria, 21 anni, era stato individuato per sostituire Gila. C’è il Tottenham in pressing.

Mandas resta con Gattuso se Provedel parte

È in ballo anche l’uscita di Provedel. L’Inter lo vuole come vice Martinez, ieri si vociferava di accordi sull’ingaggio. Va concordato il prezzo con Lotito. La Lazio cederà uno tra Provedel e Mandas. Il Bournemouth vorrebbe riscattare il greco ad una cifra inferiore ai 18 milioni fissati nell’opzione che sarebbe scattata con la Champions. Gattuso ripartirebbe da lui. Lotito ha assicurato che lo terrà se Provedel partirà. Mandas non ha esordito in Premier, aspetta le mosse dei due club e deve anche dare la sua preferenza. Tornare alla Lazio da titolare è una tentazione. È andato via perché chiuso da Provedel, prediletto di Sarri. Motta farà da vice, la società è convinta che abbia bisogno di un altro anno di apprendistato prima di esplodere.