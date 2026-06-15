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lunedì 15 giugno 2026
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Lazio, Stojkovic per Gattuso: è un trequartista della Dinamo Zagabria

Il croato è adatto al 4-2-3-1: valutazione di 8-10 milioni. Asp del Bayern resta in corsa
Daniele Rindone
6 min
TagsLazioStojkovic

ROMA - Il saldo zero non è un fulmine a ciel sereno, era dato per scontato anche a Formello. Il piano mercato è stato pensato per fronteggiare la nuova emergenza e garantire a Gattuso gli uomini adatti. Auguri sinceri. Servono cessioni per ogni acquisto e che abbiano gli stessi parametri, questa è la regola. Ben conosciuta da Lotito. Sono utili i risparmi degli ingaggi dei giocatori che si svincolano. Il saldo zero è una prassi diventata consuetudine a Formello. Rino non era all’oscuro di tutto come successo a Sarri un anno fa, sapeva che non sarebbe stato un mercato facile. Ha individuato le priorità. Il difensore centrale, sostituto di Romagnoli, e un centravanti in più. Ratkov e Dia non danno garanzie. Noslin è visto da ala sinistra o trequartista nel 4-2-3-1. Da terzini (a destra) terrà Marusic e Floriani Mussolini, in partenza c’è Lazzari. A sinistra ci saranno Tavares e Pedraza, in uscita c’è Pellegrini. Rino ha bisogno di un jolly di centrocampo, trequartista e mezzala, e di un’ala destra, un vice Isaksen. La linea è operare cedendo e acquistando. Lotito per sbloccare deve ripianare o sacrificare un giocatore, servono circa 19 milioni. Il presidente sperava di vendere Mandas al Bournemouth a inizio giugno, il riscatto era fissato a 18. Se resterà sarà il titolare. Non si può pensare di perdere Taylor.

La Lazio punta Stojkovic

L’olandese va blindato e non basta da solo nella batteria dei centrocampisti-trequartisti. Da giorni rimbalzano nomi di numeri 10 perché Rino pensa al 4-2-3-1 insieme al 4-3-3. Se ne aggiunge un altro: Luka Stojkovic della Dinamo Zagabria. Jolly croato, 22 anni, trequartista di talento, c’è chi lo considera destinato ad un futuro da mezzala di qualità. Gioca nel 4-2-3-1 di Mario Kovacevic, tecnico della Dinamo. E’ alto 1,82, è destro, ha una valutazione tra gli 8 e i 10 milioni. Quest’anno in tutto ha segnato 13 gol e ha regalato 12 assist. Gattuso è un conoscitore della SuperSportHnl, ha allenato l’Hajduk e ha studiato dal vivo i migliori talenti. Stojkovic è tra questi. L’ha studiato anche la Lazio, è compagno di Sergi Dominguez, difensore spagnolo della Dinamo. La Lazio aveva pensato a lui come rimpiazzo di Gila, resta in corsa tra i centrali. Stojkovic è un centrocampista offensivo. A febbraio s’era distinto per un golazo in Europa League. Si giocavano i playoff. La Dinamo, dopo lo 0-2 del Genk dell’andata, ha sfiorato la rimonta. Stojkovic segnò due gol, il primo su rigore, l’1-3 con un sinistro a giro sotto l’incrocio. Il suo piede debole. Poi 3-3 finale, il croato fu espulso nei supplementari, passò il Genk.

Lazio, capitolo Asp

La Lazio ha più opzioni sul tavolo. Una è Asp Jensen del Bayern Monaco, torna dal prestito al Grasshopper. Ha 20 anni, è giovanissimo. E’ danese come Provstgaard e Isaksen. Ha segnato 8 gol nel campionato svizzero, per lui anche 6 assist. In tutto 33 presenze. Può partire per 4 milioni riconoscendo al Bayern una percentuale legata alla rivendita futura. Dal Bayern nel gennaio 2025 fu preso in prestito Ibrahimovic, solo omonimo del vero Ibra. Pochi mesi da comparsa e il rientro a Monaco. Con questi chiari di luna la Lazio conta di proseguire la linea tracciata a gennaio. Punta giovani talenti, under 25, per completare l’opera di ringiovanimento e di risanamento dei conti. Non possono essere appesantiti, si rischierebbero sanzioni più dure, e il monte ingaggi va abbassato. Senza Europa per due anni, senza abbonati (si vedrà quanti aderiranno allo sciopero), a Lotito non resta che il player trading (le plusvalenze) per raggiungere una nuova sostenibilità

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