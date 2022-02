"Kessie: già Koeman lo aveva escluso come rinforzo per il Barcellona"

Si continua a parlare, in chiave Barcellona , di un nuovo centrocampista. Come fa sapere Sport, però, in realtà l'area sportiva e l'allenatore si starebbero concentrando su difesa e attacco; un centrocampista arriverà soltanto se si dovesse presentare un'opportunità. E i profili richiesti, in quel caso, sarebbero possibili sostituti di Busquets come perno. Come doveva essere Wijnaldum , secondo Ronald Koeman , ma il giocatore poi ha firmato per il Psg rifutando l'offerta del Barça.

Kessie: per Koeman non era abbastanza bravo qualitativamente

Ecco quindi che da più parti si fa il nome di Franck Kessie, che avrebbe l'identikit dell'opportunità visto che il suo contratto in estate scade e, secondo Sport, da mesi si sarebbe offerto al Barcellona e a diverse altre squadre, con l'intensione di siglare un accordo con una cifra più alta di quella che gli ha proposto il Milan. Al Barcellona, però, il suo nome per gennaio era stato escluso, secondo il sito spagnolo, già dal predecessore di Xavi, ossia proprio Ronald Koeman. Il motivo? Non avrebbe abbastanza qualità per inserirsi nel gioco che praticano gli azulgrana. Ora il suo nome sta venendo rivalutato, ma è difficile pensare che Xavi lo consideri quando l'ex tecnico lo aveva già escluso.

Kessie: le inglesi e la Juve, ma anche il Real Madrid

Kessie resta comunque un uomo al centro del mercato. Escludendo il Barcellona, tra le pretendenti ci sarebbero diversi club inglesi, il Real Madrid e la Juve. In casa Milan sperano che il giocatore decida di andare all'estero per non cederlo a una diretta concorrente. Ma a giugno ci sarà sicuramente un gran movimento intorno all'africano, a meno che non scelga prima la sua prossima destinazione.