Leao, una frase su Parigi spaventa il Milan

Attenti al Psg . Dopo aver preso l'anno scorso Donnarumma a costo zero, i parigini starebbero infatti corteggiando anche Rafael Leao . Corte ricambiata? Chissà. Una frase del portoghese, intanto, spaventa e allarma il Milan , che quest'anno sta finalmente vedendo la versione migliore del portoghese, pure in veste di goleador (è arrivato a 10 gol in campionato ed è stato decisivo nell'ultima contro la Fiorentina).

Leao sui social: “Parigi è sempre una buona scelta”

Gita a Parigi, Instagram per ricordarsene. Leao è piuttosto sibillino nella frase che accompagna il post: “Parigi è sempre una buona scelta”. Per un viaggio, sicuramente, ma che dietro ci possa anche essere altro? Che il giocatore stia davvero prendendo in considerazione l'ipotesi di lasciare il Milan per andare a giocare con Messi? In queste settimane, Leao sta discutendo il rinnovo di contratto con i rossoneri e questo dovrebbe lasciare abbastanza tranquilli i tifosi, ma la corte di un top team come il Paris Saint Germain non si può certo ignorare.

Leao: un rendimento da top player

In questo campionato, come detto, Leao ha firmato dieci gol con la maglia del Milan. Ne servono altri per conquistare lo scudetto, ma intanto il portoghese è stato una buona scelta anche per gli assist, avendone serviti cinque. Una rete anche in Champions League e due in Coppa Italia per l'esterno offensivo che, dopo aver fatto vedere molto fumo fino a questa stagione, adesso si è messo anche a cucinare l'arrosto. Non dimentichiamo che ha solo 22 anni e grandi margini di crescita, dunque. Il Milan farà il possibile per tenerselo stretto. Proposte indecenti a parte.