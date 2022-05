Milan e Inter: lo scudetto si gioca anche sui cartellini gialli

A tre turni dal termine del campionato di serie A, saranno anche i dettagli a fare la differenza. Uno di questi è rappresentato dai cartellini gialli , dai giocatori diffidati che, in caso di nuova ammonizione, dovrebbero poi saltare la partita successiva. Milan e Inter sono preoccupate dal fattore giallo, visto che tra i rossoneri sono in quattro a rischiare e tra i nerazzurri in tre.

Milan: tutta la difesa è diffidata

Partiamo dal Milan di Pioli. Che è quella che sta peggio. Tre dei quattro diffidati sono infatti centrali difensivi, Tomori, Kalulu e Romagnoli. Il quarto è Brahim Diaz. Tra i superstiti della difesa resta solo Gabbia. L'allenatore deve veramente sperare che i suoi difensori non siano troppo rudi nelle prossime gare, altrimenti si ritroverebbe con un'emergenza da affrontare proprio nella fase decisiva della stagione.

Inter: Perisic e Bastoni, allarme giallo

Nell'Inter sono invece tre i giocatori a rischio squalifica. E uno di questi è il più in forma del momento, ossia Ivan Perisic. Anche per questo motivo, contro l'Empoli il croato potrebbe riposare per dare spazio a Gosens, mai titolare da quando è arrivato in nerazzurro. Gli altri due diffidati sono Bastoni e Vidal. Il primo, però, difficilmente sarà in campo venerdì. È una testa a testa anche sotto questo versante per le due milanesi. Ma in questo caso è il Milan, che ha due punti di vantaggio sull'Inter, a rischiare di più.