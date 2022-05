Dalla Spagna: "Il Milan non vuole più Asensio, costa troppo"

Marco Asensio al Milan era una suggestione di mercato e tale sembra essere destinata a restare. Il maiorchino, in rotta con il Real Madrid da diversi mesi, ha chiesto alla dirigenza di essere ceduto nel caso in cui non dovesse arrivare l'accordo per il rinnovo contrattuale, ma dalla società madrilena non sembra filtrare alcuna intenzione di accontentare il fantasista che vuole l'aumento di stipendio per restare al Bernabeu.

Dalla Spagna: "Il Milan non vuole più Asensio"

Mentre sono sempre più flebili le speranze di Asensio di raggiungere il rinnovo col Real Madrid alle condizioni dettate, con l'aumento di stipendio a 8 milioni, non filtra di certo ottimismo dall'entourage del classe 1996 che ha ben poco mercato. Infatti, se in un primo momento il Milan sembrava essere l'opzione più nitida per il calciatore ex Maiorca, ora i rossoneri si sarebbero defilati per il costo troppo elevato dell'operazione.

Secondo quanto riportato da El Nacional lo stipendio dello spagnolo sarebbe davvero troppo esoso per la compagine meneghina, che anche se avessero i fondi necessari per garantire le richieste economiche del fantasista dovrebbero comunque arrivare a uno sconto del cartellino dal Real Madrid. Gli spagnoli, freschi vincitori della Liga e prossimi alla sfida in finale di Champions League col Liverpool, avrebbero infatti chiesto 30 milioni per liberarsi di Asensio, cifra che avrebbe fatto propendere i rossoneri ad allontanarsi una volta per tutte dal calciatore iberico.