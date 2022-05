Mercato Milan, le prime mosse: in attacco è tutto da rifare

MILANO - La certezza è Origi, prossimo rinforzo del Milan e pronto a diventare rossonero a parametro zero: l’attaccante belga vuole concludere in bellezza con la conquista della sua seconda Champions League in carriera. Dopo la finale col Real Madrid, il 28 maggio, sarà definito il suo futuro in Italia sulla base di un contratto triennale. Origi peraltro ha contribuito a spezzare il sogno milanista di raggiungere gli ottavi di Champions, con un gol a San Siro: la sua prossima destinazione è proprio il Milan che, in caso di conquista dello scudetto, partirà dal gradino più alto – in prima fascia – nel sorteggio europeo di agosto. Questo è già un buon punto di partenza, nel sorreggere certe ambizioni. Presentarsi al prossimo mercato da campione d’Italia, per il Milan (con vista sul cambio ai vertici societari, non certo un dettaglio) sarebbe decisamente un'altra vita.

Ibrahimovic, la situazione con il Milan Quel che farà Ibrahimovic è un altro tema da soppesare: Zlatan nel frattempo ha rinunciato alla convocazione della Svezia per le partite della propria nazionale (in tutto quattro, per la Nations League) del mese di giugno. Una mossa interpretabile come preludio a un definitivo addio al calcio, anche se tutto è in divenire. Del resto, Ibra lascerebbe sentendosi in pace con sé stesso: aveva promesso di non smettere senza prima vincere qualcosa con il Milan. Adesso, come tutti nell’ambiente rossonero, sta contando i giorni che mancano alla partita col Sassuolo per poter brindare al titolo. Poi scatteranno inevitabili riflessioni, a 41 anni. Soprattutto dettate dalla situazione fisica di Ibrahimovic. La società si è appunto cautelata scegliendo Origi per la prossima stagione.