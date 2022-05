Milan-Origi, per gli inglesi è tutto fatto: "Ha detto sì ai rossoneri"

Divock Origi verrà annunciato a breve come nuovo attaccante del Milan . Il quotidiano inglese The Guardian rompe gli ultimi indugi e conferma le indiscrezioni circolate negli scorsi giorni: la punta del Liverpool ha accettato l'offerta del Diavolo e a breve sosterrà le visite mediche propedeutiche alla firma con il club meneghino.

Milan-Origi, è fatta: la conferma dall'Inghilterra

Il trasferimento verrà con ogni probabilità ufficializzato dopo la finale di Champions League con il Real Madrid. Il giocatore, in scadenza di contratto con i Reds a giugno, ha detto sì a Paolo Maldini e si prepara a mettere la firma su un contratto triennale. A Liverpool dal 2015, Origi non è mai stato utilizzato con continuità nel corso degli anni, e nell'ultima stagione ha disputato appena 18 partite tra campionato e coppe, partendo titolare solo in cinque occasioni. Conta 47 reti complessive con la maglia Red, in 171 presenze tra campionato e coppe: le due più importanti con il Barcellona ad Anfield nel 2019 in semifinale di Champions League.