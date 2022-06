"Milan, Fernandez si allontana: Wolverhampton pronto a pagare la clausola"

La festa per la vittoria dello scudetto, l’annuncio del passaggio di proprietà con RedBird subentrata al fondo Elliott e poi più nulla. La strana coda di primavera del Milan si è fermata ai primi giorni di giugno, per poi arenarsi in attesa dell’ufficializzazione dei rinnovi di contratto del direttore sportivo Frederic Massara e del responsabile dell’area tecnica Paolo Maldini.

Milan, mercato bloccato in attesa dei rinnovi di Maldini e Massara Gli annunci però continuano a slittare e le conseguenze più immediate rischiano di essere pesanti sull’impostazione della campagna acquisti, perché più di un obiettivo potrebbe sfuggire. Tanto Sven Botman quanto Renato Sanches, compagni di squadra al Lille e da tempo nel mirino dei dirigenti rossoneri come primi rinforzi in vista della prossima stagione per difesa e centrocampo, si stanno infatti allontanando dai radar rossoneri e lo stesso scenario rischia di presentarsi per la principale alternativa al portoghese, ovvero l’argentino Enzo Fernandez.

Milan, si complica la pista Fernandez Il talentuoso centrocampista del River Plate, classe 2001, è seguito da tempo dagli uomini-mercato del Milan, ma nessun contatto è ancora stato preso con i Millonarios, proprio perché Fernandez è sempre stato considerato un’alternativa rispetto al più esperto Renato Sanches. Ora però che il portoghese è entrato nel mirino del Psg grazie alla presenza nei quadri dirigenziali dei parigini di Luis Campos, ex ds del Lille, il Milan si trova di fronte a un’agguerrita concorrenza per Fernandez.