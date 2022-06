Milan attento: “Il Psg lancia l'operazione Renato Sanches”

Attento Milan, il Psg si starebbe muovendo con decisione per il centrocampista del Lille Renato Sanches. L'esclusiva è di Le10sport.com. A guidare l'assalto c'è Luis Campos, naturalmente, consigliere diretto del presidente Nasser Al-Khelaifi. Il Paris Saint Germain stringe i tempi per i suoi obiettivi perché vuole avere la rosa al completo (o quasi) in vista della ripresa degli allenamenti.