Origi si allena in Belgio, il Milan lo aspetta per visite e firma

Manca davvero poco all'arrivo di Divock Origi al Milan e il belga, per non farsi trovare impreparato in vista delle visite mediche e del primo giorno di ritiro, è tornato ad allenarsi in palestra. L'attaccante, che si trova in Belgio per qualche ora di relax, è atteso a Milano in giornata e da domani dovrebbe partire l'iter per visite e firma sul contratto che lo legherà ai rossoneri.