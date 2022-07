“De Ketelaere, il Leeds offre 35 milioni, ma lui vuole il Milan”

Il Bruges ha ricevuto l'offerta concreta da parte del Leeds, che ha rotto gli indugi intromettendosi nella trattativa del club belga con il Milan. I 35 milioni di euro verrebbero raggiunti grazie a 30 + 5 di bonus. Ma il Bruges sarebbe costretto a ignorare questa offerta perché De Ketelaere non vuole il Leeds, che l'anno scorso ha dovuto lottare per evitare la retrocessione dalla Premier League.

“Mai dire mai” scrive Hln, anche se a oggi l'opzione inglese è esclusa dalla volontà del calciatore. Che però ha capito anche come la sua squadra non possa accettare i 20 milioni offerti dal Milan: troppo pochi. Serve uno sforzo in più da parte rossonera per arrivare al colpo. Il giocatore, da parte sua, non vede l'ora che ciò avvenga.