Bacca torna a casa: l'ex Milan in Colombia allo Junior de Baranquilla

Scelta di vita per Carlos Bacca : l'ex attaccante del Milan, dopo aver girato l' Europa con alterne fortune per 14 anni, ha deciso di ritornare in patria nel club che lo ha lanciato giovanissimo, lo Junior de Baranquilla, per chiudere la sua carriera.

" Il ritorno di un idolo !", è lo slogan che campeggia nell'annuncio ufficiale della società colombiana. "Il club rende noto al pubblico e a tutti i tifosi che Carlos Bacca ha trovato un accordo per giocare nella squadra rojiblanca per le prossime due stagioni. Dopo i test medici, firmerà il contratto con la società con cui ha vinto due titoli di Liga. Carlos, Benvenuto a casa! ".

I numeri di Carlos Bacca

Approdato in Europa nel Club Bruges nel 2012, Bacca ha giocato nel campionato spagnolo con le maglie di Siviglia, Villarreal e Granada, e due stagioni in Italia (2015-2017) con la divisa del Milan. Per lui 35 reti in 77 partite tra campionato e coppe nella sua avventura con i rossoneri. In carriera, Bacca ha realizzato da professionista 284 reti, di cui 16 con la maglia della Nazionale maggiore colombiana. Tra i titoli più importanti vinti, tre Europa League con Siviglia (2014, 2015) e Villarreal (2021) e una Supercoppa Italiana con il Milan (2016).