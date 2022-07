"Milan, i retroscena su De Ketelaere: la segnalazione di Simic e la concorrenza del Psg"

Dietro quasi ogni acquisto importante, che sia per la prima squadra o per il settore giovanile, c’è la segnalazione di un osservatore capace di intravedere in anticipo le qualità del futuro campione o semplicemente arrivato prima della concorrenza.

"Quando Simic segnalò De Ketelaere al Milan" L’approdo di Charles De Ketelaere al Milan non fa eccezione, come rivelato dal sito belga ‘Hln.be’ che ha ricostruito il lungo corteggiamento dei rossoneri al fantasista classe 2000, finalmente pronto a sbarcare in Italia al termine di una lunghissima trattativa. L’osservatore in questione è Dario Simic, che oggi ha il compito di scoprire nuovi talenti per il Milan dopo aver indossato la maglia rossonera tra il 2002, anno nel quale fu acquistato dall’Inter, e il 2008, con nel proprio palmares otto titoli tra i quali uno scudetto e due Champions League.

"De Ketelaere, il Milan ha sconfitto la concorrenza del Psg" Era l’agosto 2021 quando Simic segnalò ai dirigenti del Milan il talento di De Ketelaere. Il feed non cadde nel vuoto, ma quello rossonero non era l’unico club sulle tracce del biondo gioiellino prodotto del vivaio del Bruges, se è vero che più volte sugli spalti del in quello stesso periodo furono avvistati anche dirigenti del Paris Saint-Germain, altra squadra che non tardò a prendere contatti con i nerazzurri.