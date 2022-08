Milan, Odyenika dopo Ferragosto. Diallo può arrivare prima

MILANO - Raphael Odyenika ieri è sceso in campo con il Midtjylland nel turno preliminare di Champions League, ma rimane un obiettivo acclarato del Milan per il centrocampo. Di più, in questo momento è il giocatore che stuzzica maggiormente. E può essere considerato alla portata di Maldini e Massara. Il colpo per la mediana rossonera verrà apparecchiato dopo Ferragosto, a questo punto. Rendendo caldissime le ultime due settimane di mercato. Anche perché attorno al Milan gravitano dei nomi che in Europa possono dire la loro. Nel caso di Odyenika, la richiesta del club danese è di circa sette milioni di euro. Nelle prossime ore, i contatti tra Milan e Midtjylland potrebbero intensificarsi per parlare del nigeriano. Fermo restando che i campioni d'Italia continuano a ragionare sulla base di un prestito con diritto di riscatto. Con il profilo di Sarr del Tottenham come alternativa immediata: Fabio Paratici, finora, ha aperto solo alla possibilità di un prestito secco. Il Milan non ha intenzione di sprecare tempo, a venti giorni dalla chiusura del mercato, e vuole concretizzare.