"Allarme Milan, anche il Manchester United interessato a Leao"

Chiudere la pratica del rinnovo di Rafael Leao prima che il giocatore si unisca alla propria nazionale per il Mondiale in Qatar. Questa la missione dichiarata pubblicamente più volte dal direttore dell’area tecnica del Milan Paolo Maldini , sul cui tavolo di lavoro il dossier riguardante il futuro dell’attaccante portoghese occupa da tempo il primo posto in ordine di importanza.

"Il Manchester United ci prova per Leao"

Un pericolo che sembra essere concreto almeno stando ai rumors in arrivo dall’Inghilterra, dove le prestazioni di Leao stanno facendo sempre più notizia. Così, secondo un’esclusiva pubblicata dal 'Daily Star', anche il Manchester United si sarebbe aggiunto alla lista dei pretendenti per Leao, guidata dal Chelsea, il club che già in tempi non sospetti ha compiuto i primi passi, seppur sottotraccia, per capire i margini di manovra in vista della prossima estate. I Blues seguono Leao addirittura dai tempi dello Sporting, mentre in casa United il tecnico Erik Ten Hag sarebbe rimasto colpito dalle prestazioni di Rafa in Serie A.

Leao, la clausola rescissoria e il "nodo Sporting" ostacoli per il rinnovo

Nell’attuale contratto di Leao è presente una clausola rescissoria da 150 milioni di euro, che potrebbe essere aggiornata, verso l’alto o verso il basso, durante le negoziazioni per il rinnovo, complicate dalla multa che il giocatore dovrà pagare allo Sporting per lo svincolo unilaterale avvenuto nel 2020. Le buone prove offerte dal giocatore in campionato, ma anche in Champions, in particolare contro il Chelsea a Londra, nonostante la sconfitta rimediata dal Milan, hanno acceso i riflettori internazionali sulle potenzialità di un giocatore pronto a ritagliarsi un posto da protagonista in Qatar nell’ultimo Mondiale della carriera di Cristiano Ronaldo, con il quale Leao potrebbe anche consumare una suggestiva staffetta in maglia Manchester United nella prossima stagione. Milan permettendo, ovviamente, e comunque solo dopo aver autografato il rinnovo di contratto con i rossoneri.