Scatto Milan per Frattesi: trattativa a 40 milioni

Incursione decisa del Milan per Davide Frattesi . I rossoneri si sono inseriti nell’affare dell’estate che coinvolge quattro squadre italiane, e vuole battere tutti sul tempo. Sarà difficile, perché nelle scorse settimane Inter , in primis, ma anche Juve e Roma , si sono mosse con largo anticipo per arrivare alla mezzala della Nazionale, ma ora il Milan può contare sulla grossa disponibilità economica dopo la cessione di Sandro Tonali al Newcastle. L’idea del club è reinvestire parte degli ottanta milioni di euro, bonus compresi, incassati dalla vendita di Sandro per tentare sia il Sassuolo che il giocatore. Nel pomeriggio di ieri infatti l’amministratore delegato rossonero, Giorgio Furlani , ha avuto un contatto diretto con il direttore generale dei neroverdi Giovanni Carnevali , proprio per comunicare che il Milan si è iscritto alla corsa e vuole fare sul serio. La scelta dei rossoneri non può che far sorridere i dirigenti emiliani, che infatti hanno alzato il prezzo di Frattesi. Ora la richiesta economica è di 40 milioni di euro, dove tutti cercano di abbassare con l’inserimento di bonus o contropartite tecniche. Il Milan ha fatto uno scatto in avanti potendo contare su disponibilità economica immediata rispetto a Inter e Juve, e la telefonata di ieri testimonia come i rossoneri stiano lavorando su Frattesi. In verità due giorni prima c’era già stato un incontro dal vivo con l’agente del giocatore, sia per concludere l’affare Tonali (Giuseppe Riso è lo stesso manager) sia per intavolare il discorso Frattesi.

Per Frattesi è derby di mercato

Si è acceso un vero e proprio derby di mercato tra Milan e Inter, con i nerazzurri che sono ancora in vantaggio e hanno sempre avuto il gradimento del giocatore ma che ora devono fare i conti con l’ingresso in scena dei cugini. Frattesi da tempo ha in testa di unirsi alla squadra di Simone Inzaghi, addirittura rinunciando a offerte più importanti all’estero. Ma l’irruzione del Milan può cambiare scenari e decisioni. Storicamente il Sassuolo è un club che anche in passato ha accontentato le scelte dei propri giocatori, come ad esempio Locatelli alla Juve, e potrebbe farlo anche stavolta con Frattesi, ma il Milan è convinto dei suoi mezzi e ci sta provando. L’Inter nei giorni scorsi aveva definito l’accordo con i neroverdi per 35 milioni di euro, ma è in attesa di alcune cessioni prima di affondare il colpo. A parte invece l’affare Mulattieri, che però si dovrebbe fare a prescindere. Ora però il prezzo di Frattesi è lievitato a 40 milioni e il Milan sta cercando di abbassarlo con l’inserimento di bonus.



L'aspetto tecnico da non sottovalutare

Oltre all’aspetto economico, c’è una valutazione tecnica ben precisa che Frattesi ha evidenziato nel corso delle ultime settimane. Il giocatore romano è una mezz’ala d’inserimento, ha segnato sette reti in 36 presenze, anche se non ha fornito nessun assist nel corso del campionato. Il 23enne vorrebbe misurarsi in un centrocampo a tre uomini, mentre il Milan nelle ultime stagioni ha praticato un modulo con due mediani davanti la difesa. Frattesi nel 4-2-3-1 utilizzato da Pioli faticherebbe a prendere il posto di Tonali o Bennacer, ecco perché l’idea del Milan sarebbe quella di modificare il modulo e passare ad un centrocampo a tre. Nel 4-3-3 sarebbe più adatto, ma l’arrivo di Frattesi porterebbe a modificare una serie di strategie e di trattative che i rossoneri avevano già impostato. Gran parte del mercato a centrocampo dipenderà dalla scelta di Davide Frattesi. Il Milan attende ma nel frattempo ha fatto capire di essere presente nella corsa alla mezz’ala della nazionale italiana.