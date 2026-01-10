Milan, ora Maignan sembra pronto al rinnovo
Il focus principale del calciomercato invernale del Milan è su un dossier, di fatto, più che annuale: il rinnovo di Mike Maignan. La situazione, ad oggi, è piuttosto chiara: il club rossonero ha avanzato la proposta che ritiene massima, proponendo al portiere un prolungamento di quattro anni con aumento di stipendio fino a toccare i 7 milioni di euro, bonus compresi, partendo da una base di 5,7 milioni di euro netti annui. La volontà del francese, secondo gli ultimi exit poll, è quella di rimanere in rossonero e con la fascia di capitano al braccio. Cosa manca, dunque, affinché possa prendere la penna in mano? Ci sono ancora dei dettagli dell’affare da limare, tra cui le non banali trattative con i procuratori per le commissioni. Entro fine gennaio previsto il faccia a faccia probabilmente decisivo.
Milan, focus sulla difesa
In difesa, invece, non ci sono passi in avanti: nessuno dei profili valutati fino ad oggi - da Kim a Diego Coppola passando per Disasi - convince o per motivi economici o per motivi fisici o per motivi tecnici; la ricerca proseguirà, ma senza assilli o obblighi. A Firenze, intanto, Massimiliano Allegri dovrà fare a meno dello squalificato Tomori: al suo posto giocherà De Winter, lasciando in panchina tra i centrali il solo Odogu. In attacco rientrerà tra i convocati Nkunku, ma il duo titolare sarà ancora composto da Leao e Pulisic. Loftus-Cheek è candidato a giocare dal primo minuto in mezzo assieme a Saelemaekers, Modric, Rabiot e Bartesaghi, anche se Ricci e Jashari sperano che, nel primo allenamento odierno, le gerarchie cambino.