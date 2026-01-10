Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
sabato 10 gennaio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Milan, ora Maignan sembra pronto al rinnovo 

Il club rossonero ha avanzato la proposta che ritiene massima, proponendo al portiere un prolungamento di quattro anni con aumento di stipendio: i dettagli
Antonello Gioia
3 min
TagsMaignanMilan

Il focus principale del calciomercato invernale del Milan è su un dossier, di fatto, più che annuale: il rinnovo di Mike Maignan. La situazione, ad oggi, è piuttosto chiara: il club rossonero ha avanzato la proposta che ritiene massima, proponendo al portiere un prolungamento di quattro anni con aumento di stipendio fino a toccare i 7 milioni di euro, bonus compresi, partendo da una base di 5,7 milioni di euro netti annui. La volontà del francese, secondo gli ultimi exit poll, è quella di rimanere in rossonero e con la fascia di capitano al braccio. Cosa manca, dunque, affinché possa prendere la penna in mano? Ci sono ancora dei dettagli dell’affare da limare, tra cui le non banali trattative con i procuratori per le commissioni. Entro fine gennaio previsto il faccia a faccia probabilmente decisivo.

Milan, focus sulla difesa  

In difesa, invece, non ci sono passi in avanti: nessuno dei profili valutati fino ad oggi - da Kim a Diego Coppola passando per Disasi - convince o per motivi economici o per motivi fisici o per motivi tecnici; la ricerca proseguirà, ma senza assilli o obblighi. A Firenze, intanto, Massimiliano Allegri dovrà fare a meno dello squalificato Tomori: al suo posto giocherà De Winter, lasciando in panchina tra i centrali il solo Odogu. In attacco rientrerà tra i convocati Nkunku, ma il duo titolare sarà ancora composto da Leao e Pulisic. Loftus-Cheek è candidato a giocare dal primo minuto in mezzo assieme a Saelemaekers, Modric, Rabiot e Bartesaghi, anche se Ricci e Jashari sperano che, nel primo allenamento odierno, le gerarchie cambino. 

 

 

 

 

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Calciomercato Milan

Da non perdere

Fullkrug si presentaAllegri striglia il Milan

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS