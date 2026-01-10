Milan, ora Maignan sembra pronto al rinnovo 

Il focus principale del calciomercato invernale del Milan è su un dossier, di fatto, più che annuale: il rinnovo di Mike Maignan. La situazione, ad oggi, è piuttosto chiara: il club rossonero ha avanzato la proposta che ritiene massima, proponendo al portiere un prolungamento di quattro anni con aumento di stipendio fino a toccare i 7 milioni di euro, bonus compresi, partendo da una base di 5,7 milioni di euro netti annui. La volontà del francese, secondo gli ultimi exit poll, è quella di rimanere in rossonero e con la fascia di capitano al braccio. Cosa manca, dunque, affinché possa prendere la penna in mano? Ci sono ancora dei dettagli dell’affare da limare, tra cui le non banali trattative con i procuratori per le commissioni. Entro fine gennaio previsto il faccia a faccia probabilmente decisivo.