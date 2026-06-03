Niente sconti per Leao: il Milan vuole 50 milioni

Il sogno di Rafael Leao è sbarcare in Premier League . Proprio di recente l'attaccante del Milan ha confessato pubblicamente di ammirare il Manchester United e l'Arsenal, due possibili destinazioni per l'estate. I Red Devils hanno sondato il terreno con gli agenti del portoghese senza ancora aprire una trattativa ufficiale, ma in Inghilterra anche il Chelsea potrebbe farci un pensierino. Leao è uscito allo scoperto con l'ultima intervista in Portogallo dove si è messo sul mercato, una mossa fatta di proposito per annunciare la sua disponibilità a partire per cominciare un altro capitolo della carriera. Rafa ha scelto di farlo alla sua maniera, facendo rumore e creando una spaccatura tra chi sostiene che abbia sbagliato e chi comprende le sue motivazioni.

Leao, i sondaggi

Leao vorrebbe la Premier League, ma non rifiuterebbe nemmeno proposte da Spagna e Germania. E infatti l'anno scorso c'erano state richieste d'informazione da parte del Bayern Monaco e del Barcellona. Ora tutti sanno che Leao è in rottura con il club rossonero e dopo 7 stagioni il suo futuro non sarà a Milano. Questo potrebbe essere un'arma a favore del giocatore ma un problema per il Diavolo che dovrà risolvere la grana interna prima della chisura del mercato. Infatti Leao dopo queste dichiarazioni non può più rimanere al Milan, ha rotto con l'ambiente e con la tifoseria, dunque non resta che trovare una nuova sistemazione. Il club sperava di risolvere internamente la problematica ma il giocatore ha approfittato del vuoto di potere in società per uscire con dichiarazioni forti. L'assenza totale della dirigenza, dopo il licenziamento in tronco dello scorso 25 maggio, ha permesso all'attaccante di giocare a carte scoperte mettendo però il club in una posizione di svantaggio nelle possibili trattative di cessione.

Leao, la richiesta

Il punto però è sull'aspetto economico perché il Milan vorrebbe guadagnarci. La cifra stabilita dal club rossonero è circa 50 milioni di euro, mentre il minimo per inserire una plusvalenza a bilancio è di circa 11 milioni di euro. Somme che potrebbero arrivare facilmente dal mondo arabo, ma Leao non vuole lasciare l'Europa e al momento ha accantonato tutte le altre offerte. Pure in Turchia ci sono stati incontri, il Fenerbahce si è fatto avanti con un colloquio qualche giorno fa, ma l'operazione non è avanzata. Leao però interessa pure al Galatasaray e nei prossimi giorni ci saranno nuovi tentativi. Sarà un'estate movimenta per il portoghese, dove prima vorrà sfruttare al massimo la chance del Mondiale e mettersi in mostra in nazionale dopo una stagione difficile in rossonero. Leao quest'anno non è riuscito a raggiungere la doppia cifra di gol in A, è stato fischiato e contestato dai propri tifosi e già da mesi aveva deciso di lasciare il club rossonero. Resta un contratto fino al 2028 ma che non sarà rispettato, perché il tempo di Leao al Milan è terminato.