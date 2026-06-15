"Amorim sarà l'allenatore del Milan": l'indiscrezione dal Portogallo, le cifre e quando potrebbe arrivare la firma

LISBONA (PORTOGALLO) - Accordo raggiunto tra Ruben Amorim e il Milan. Dopo la mancata qualificazione in Champions League, la separazione da Massimiliano Allegri e giorni di 'scouting' che hanno allarmato e non poco i tifosi (su tutte le furie con Ibrahimovic e Cardinale), i rossoneri avrebbero finalmente trovato l'allenatore per la stagione 2026/27. Secondo quanto riportato dall'edizione online del quotidiano portoghese 'A Bola', l'ex Manchester United avrebbe firmato con il Diavolo un contratto biennale (fino al 30 giugno 2028), con opzione per la terza stagione e con un ingaggio pari a 3,5 milioni di euro netti a stagione più bonus legati alla conquista di titoli e alla qualificazione in Champions League.