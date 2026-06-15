"Amorim sarà l'allenatore del Milan": l'indiscrezione dal Portogallo, le cifre e quando potrebbe arrivare la firma
LISBONA (PORTOGALLO) - Accordo raggiunto tra Ruben Amorim e il Milan. Dopo la mancata qualificazione in Champions League, la separazione da Massimiliano Allegri e giorni di 'scouting' che hanno allarmato e non poco i tifosi (su tutte le furie con Ibrahimovic e Cardinale), i rossoneri avrebbero finalmente trovato l'allenatore per la stagione 2026/27. Secondo quanto riportato dall'edizione online del quotidiano portoghese 'A Bola', l'ex Manchester United avrebbe firmato con il Diavolo un contratto biennale (fino al 30 giugno 2028), con opzione per la terza stagione e con un ingaggio pari a 3,5 milioni di euro netti a stagione più bonus legati alla conquista di titoli e alla qualificazione in Champions League.
Scatto Milan per Amorim: sorpasso su Jaissle all'ultima curva
Amorim aveva pianificato di non sedersi in panchina nella stagione ormai alle porte dopo il burrascoso addio con i 'Red Devils' a gennaio ma l'offerta del Milan - il tecnico ha ammesso di essere un appassionato rossonero fin dall'infanzia - avrebbe cambiato i progetti del portoghese.
Cosa manca dunque per la fumata bianca? Il via libera definitivo di Gerry Cardinale: con l'ok di Red Bird, Amorim sbarcherà in Italia per firmare il contratto e iniziare così la sua avventura in rossonero. L'ex United e Sporting avrebbe bruciato sul filo di lana Matthias Jaissle, campione d'Asia con l'Al Ahli, altro nome rimasto a lungo sul tavolo dei dirigenti rossoneri.