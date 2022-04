"Isco ai saluti, il Real Madrid punta forte su Fabian Ruiz"

Real in pressing su Fabian Ruiz

Già allenato ai tempi dell'esperienza al Napoli, Carlo Ancelotti vuole a tutti i costi vedere Fabian Ruiz vestire la maglia del Real Madrid. Lo spagnolo, che in azzurro sta facendo molto bene in questa stagione, è in cima alla lista di mercato per il tecnico italiano, ma arrivare all'accordo con i partenopei non sarà di certo facile. Come sottolineato dal quotidiano El Nacional, i Galacticos vorrebbero puntare sul contratto in scadenza dell'ex Betis ed Elche per chiedere uno sconto al Napoli, che per il classe '96 è pronta ad ascoltare offerte dai 50 milioni in su. Il giocatore sarebbe anche in trattativa col club campano per il rinnovo, ma il contratto in scadenza nel 2023 è ancora lontano dall'essere prolungato e il Real vorrebbe provare il colpo.

Ruiz, ritorno in patria per la Spagna?

A giocare una carta fondamentale per il possibile passaggio, o ritorno, di Fabian Ruiz in patria sono i Mondiali del prossimo dicembre. Come sottolineato dal quotidiano, infatti, il centrocampista iberico potrebbe sfruttare l'occasione di giocare nella Liga per essere visto e osservato con maggior continuità dal commissario tecnico spagnolo Luis Enrique, che dopo Euro 2020 sembra essersi dimenticato di lui. Alla base delle tante convocazioni mancate ci sarebbe un litigio tra i due, ma la vicinanza potrebbe far ricostruire il rapporto. Ancelotti lo vede come un giocatore di rilievo per il possibile scacchiere del centrocampo madrileno, una pedina di spessore che a 26 anni farebbe di certo comodo per più stagioni alla causa dei blancos.