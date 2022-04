Dalla Spagna: "Januzaj vicino al rinnovo con la Real Sociedad"

"La Real Sociedad si aspetta una risposta positiva da Januzaj"

Secondo quanto riportato da "Mundo Deportivo", la Real Sociedad non vuole perdere il calciatore a parametro zero e starebbe spingendo fortemente per il rinnovo. Il club iberico ha proposto a Januzaj un contratto di 3 anni con opzione per il quarto, oltre all'aumento dell'ingaggio e si aspetta una risposta positiva. Se in passato, l'esterno aveva chiesto tempo, con Mino Raiola al lavoro per far giocare il suo assistito in Champions League il prossimo anno, l'aggravamento delle condizioni di salute del procuratore, avrebbero fatto interrompere le trattative con gli altri club.

"Il Napoli ha chiuso le porte con l'acquisto di Kvaratskhelia"

Il Napoli avrebbe chiuso le porte al belga con l'acquisto di Khvicha Kvaratskhelia, mentre da parte del Milan si sarebbe trattato solamente di un timido interesse. Secondo il media iberico, Januzaj avrebbe altre proposte allettanti economicamente, ma il rinnovo con la Real Sociedad sembra essere la pista più concreta.