"Barcellona, è Koundé la prima scelta per la difesa"

Reduce da una stagione a due facce, quasi drammatica nella prima parte e dignitosa nella seconda con l’avvento in panchina di Xavi, il Barcellona sembra chiamato a dover fare di necessità virtù nel corso del mercato estivo che nei piani del presidente Laporta dovrà accorciare il gap creatosi con il Real Madrid, senza però dimenticare di rispettare i bilanci.

Barcellona, non solo Christensen: caccia a un altro difensore

Così dopo gli ingaggi a parametro zero di Franck Kessié e Andreas Christensen, destinati a puntellare centrocampo e difesa, i blaugrana sono alla ricerca di un attaccante esterno, con il brasiliano Raphinha prima scelta, ma molto più costoso rispetto all’alternativa di lusso Di Maria, ma anche di un altro difensore, dopo che lo stesso Xavi ha sorprendentemente bocciato Piqué.

"Koundé primo difensore nella lista di Xavi"

Secondo 'El Mundo Deportivo' in casa blaugrana le idee sono piuttosto chiare e al primo posto della lista del tecnico catalano non ci sarebbero le stelle di Napoli e Juventus, Kalidou Koulibaly e Matthijs De Ligt, bensì il francese Jules Koundé, in forza al Siviglia.