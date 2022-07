Napoli, valzer tra i pali. Ora l’Empoli è su Meret

La telenovela dei portieri del Napoli si arricchisce di una nuova puntata: Alex Meret , da tempo al centro di una trattativa di rinnovo che la società è convinta di chiudere a Dimaro con le firme e lo champagne, è entrato di prepotenza nel mirino dell' Empoli . Sì: il club di Corsi tratta con la Lazio la cessione di Vicario , protagonista di un'ottima stagione e appena riscattato dal Cagliari, e a quanto pare nel momento in cui l'affare sarà chiuso partirà l' assalto ad Alex. Un' idea coltivata da un po', in silenzio e in gran segreto, ma è ovvio che a fare la differenza saranno innanzitutto le mosse del Napoli : il suo contratto scadrà nel 2023, tra un anno, e ciò significa che il primo passo sarà concretizzare il prolungamento , ipotizzato fino al 2027, e poi eventualmente andare a discutere di tutto il resto. La priorità di Meret, comunque, sono gli stimoli: vuole sentirsi al centro del progetto e soprattutto giocare con una continuità mai riscontrata con Ancelotti, Gattuso e Spalletti. Tutti orientati verso Ospina . L' adios di David, ieri avvistato in città dopo la trasferta araba per discutere i dettagli del suo accordo con l'Al-Nassr, dato per imminente, sembrava l'inizio di un nuovo corso, ma evidentemente la storia non è ancora definita. Il Napoli , intanto, si guarda intorno: da Sommer a Kepa, passando per Maximiano e Keylor Navas.

L'idea del Napoli

E allora, Meret. Che a pochi giorni dall'inizio del ritiro in Trentino, in programma a Dimaro da sabato al 19 luglio, finisce ancora al centro del mercato. La storia è piuttosto intricata e va trattata con cautela, nel senso che al momento la cronaca racconta dell'interessamento dell'Empoli: Alex piace, molto, ed è considerato il candidato perfetto alla sostituzione di Vicario, in uscita e soprattutto al centro di una trattativa molto concreta e ben avviata con la Lazio. Lo svincolo di Ospina, però, rappresenta una grande occasione in ottica-Napoli: è vero che il ds Giuntoli è a caccia di un portiere esperto ed è in attesa di una grande occasione da capitalizzare, ma tutto sommato l'uscita di scena di quello che negli ultimi anni è stato considerato il titolare e un totem dello spogliatoio, rappresenta una chance per imporsi definitivamente. A 25 anni e dopo una stagione da interprete di Europa League.

L'incastro

Anche Spalletti avrebbe voluto il rinnovo di Ospina, e anzi lo aveva indicato alla società tra i pilastri del nuovo corso insieme con Di Lorenzo, Koulibaly e Anguissa, e magari questo aspetto ha moltiplicato le perplessità di Meret nel bel mezzo della trattativa di rinnovo. Giova ripeterlo: Alex prima di firmare chiede legittimamente continuità e fiducia, e sebbene per il momento non sia ancora arrivata la firma di cui sopra, il Napoli è convinto che il nuovo contratto sarà ratificato nel corso del ritiro di Dimaro. Da un punto di vista economico, del resto, non esiste alcun problema, ma se l'Empoli ci ha fatto un pensiero molto serio - magari in prestito dopo il rinnovo - vuol dire che i tasselli non si sono ancora incastrati perfettamente.

La lista di Giuntoli

Nel frattempo, il ds Giuntoli guarda al mercato estero con estrema attenzione, a prescindere da Meret: piace Keylor Navas, in rotta con il Psg, ma il suo ingaggio monstre da 8 milioni è un muro invalicabile. Anche il basco Kepa è in uscita dal Chelsea e piace molto, da tempo, ma come nel caso del collega costaricano bisogna rientrare nei nuovi canoni d'ingaggio del Napoli. Raccolte info sullo svizzero Yann Sommer del Mönchengladbach e sul portoghese Maximiano del Granada (come Vicario in orbita Lazio).