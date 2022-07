L'agente di Politano: “Vuole andarsene e Gattuso lo stima”

Matteo Politano e il Napoli sono sempre più lontani. L'agente Mario Giuffredi continua a battere sul tasto che il suo assistito stia cercando una nuova sfida, forse all'estero, preferibilmente in Spagna. Lo ha detto anche a Sky Sport. Si lavora, dunque, per la cessione dell'esterno della Nazionale italiana.

Tra le squadre in cui potrebbe approdare Politano c'è sicuramente il Valencia , dove in panchina siede Rino Gattuso : “Matteo vuole cambiare aria perché vuole fare esperienze altrove, Gattuso è un suo grande estimatore e Valencia è una grande piazza, dove andrebbe volentieri”. Ma questa non è l'unica opzione sul tavolo visto il valore del giocatore: “Le strade del signore sono infinite e possono esserci tante opportunità, visto il valore del giocatore. Anche in Italia”.

alche settimana fa, proprio a causa di un'intervista in cui Politano aveva anche un po' scherzato sulla voglia di Valencia: “La paella? Mi piace molto”, il Napoli lo aveva multato perché quelle parole non erano state autorizzate dalla società. Nel tempo, però, il gradimento per la destinazione spagnola non è mutato. Bisogna capire se i due club si siederanno intorno a un tavolo per entrare nel vivo della trattativa. Nel frattempo, Politano andrà in ritiro con gli azzurri e poi si vedrà.