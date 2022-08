Spalletti: “Osimhen vuole giocare la Champions, è un terminale top”

Luciano Spalletti non sembra propenso a immaginare un Napoli senza Victor Osimhen , l'attaccante che sta guidando la squadra insieme a Kvaratskhelia verso vette altissime. Alla vigilia della sfida con la Fiorentin a, il tecnico azzurro parla proprio del bomber, inserito in un'ipotetica trattativa che porterebbe Cristiano Ronaldo a Napoli .

Spalletti: “Osimhen è disposto a rincorrere gli avversari per i compagni”

Spalletti parla così di Osimhen: “Ha risposto per lui il suo procuratore: vuole giocare la Champions, sta bene dentro questo gruppo, vuole bene ai compagni, è disposto a rincorrere gli avversari per i suoi compagni, oltre a essere un terminale top per qualsiasi team. È fortissimo di testa, così come in velocità e nell'attaccare gli spazi, ha il fisico quando la palla gli arriva addosso. Averlo per noi è il top”.