Napoli, ufficiale: Fabian Ruiz è del Psg

Psg, il comunicato su Fabian Ruiz

Ovviamente è arrivato anche il comunicato ufficiale del club campione di Francia in carica: "Il Paris Saint-Germain è lieto di annunciare l'ingaggio di Fabian Ruiz per le prossime cinque stagioni. Il centrocampista spagnolo si è legato al club parigino fino al 30 giugno 2027". Una grande perdita a centrocampo per Spalletti e per il Napoli. La squadra partenopea ha ceduto tanti giocatori importanti in questa sessione di mercato: dopo Insigne, Koulibaly e Mertens adesso anche Ruiz ha detto addio, ma gli azzurri restano competitivi come hanno dimostrato nelle prime giornate.