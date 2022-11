La lista di Ancelotti per il Real spaventa Napoli e Milan

Un centravanti come Karim Benzem a, ai top mondiali nel ruolo al punto da meritarsi il Pallone d’Oro a furor di popolo, ma anche due esterni giovanissimi eppure già punti di forza della nazionale brasiliana, come Rodrygo e Vinicius Junior . Questo lo stato dell’arte dell’attacco del Real Madrid , dove però il presidente Florentino Perez non sembra volersi cullare sulle vittorie conquistate e sui fuoriclasse già in organico, preferendo muoversi per tempo per rendere la rosa di Carlo Ancelotti sempre più competiva. E giovane.

"Il Real Madrid vuole rifare l'attacco e guarda alla Serie A"

Ecco allora che, secondo quanto riporta il quotidiano 'Sport', i campioni d’Europa in carica sarebbero pronti a spostare il proprio mirino sulla Serie A, campionato che da qualche anno non attira più i campioni da vetrina, ma dove qualche aspirante fuoriclasse c’è ancora, per fortuna dei rispettivi club. Il riferimento è a Rafael Leao e a Victor Osimhen, che sembrano destinati a diventare i nuovi obiettivi dei Blancos per l’attacco della stagione 2023-’24.

Real Madrid, Osimhen possibile erede di Benzema

Il portoghese del Milan, nominato miglior giocatore dello scorso campionato concluso con la vittoria dello scudetto, è apprezzato per le proprie qualità fisiche e tecniche oltre che per la propria giovane età, nonché per il slo status contrattuale: l’ex Lille, infatti, non ha ancora prolungato l’accordo con i rossoneri a scadenza nel 2024, complici una trattativa complicata dalla maxi-multa da pagare proprio al club francese. Osimhen sarebbe invece visto come l’erede naturale di Benzema, il cui legame con il Real scadrà nel prossimo giugno. Sul centravanti del Napoli, legato agli azzurri fino al 2025, potrebbe scatenarsi un’asta internazionale alla luce dell’interessamento del Manchester United riportato dalla stampa inglese.