Sorteggio Champions, Perez e quella frase su Real e Liverpool: il web si scatena

MADRID - Sorteggio complicato per il Real Madrid , che agli ottavi di finale di Champions League incontrerà il Liverpool . È quanto decretato dall'urna di Nyon, che ha riproposto la finale della scorsa edizione tra Ancelotti e Klopp , vinta dal primo per 1-0 grazie alla rete di Vinicius Junior. Una partita affascinante, che rappresenta uno dei big match per il primo turno della fase ad eliminazione diretta. Tra i tanti commenti dei tifosi sulla sfida tra Blancos e Reds , molti hanno voluto sottolineare le parole di Florentino Perez pronunciate qualche mese fa e che rappresentano una vera e propria auto “gufata” sul sorteggio.

Perez, l'auto "gufata" su Real Madrid e Liverpool

Il 7 ottobre, infatti, il presidente del Real Madrid parlò all’assemblea dei soci del club, ritornando ancora una volta sul progetto Superlega. Perez propose infatti un paragone con il tennis e citò in mezzo proprio il club inglese: "Nadal e Federer si sono affrontati oltre 40 volte in questi anni, Nadal e Djokovic hanno giocato ben 59 volte. Se ci pensiamo Real Madrid e Liverpool si sono incontrate solo nove volte in 67 anni. Che senso ha privare i tifosi di queste partite? Con le regole del calcio nel tennis, avremmo visto Nadal e Federer solo tre volte in tutti questi anni. La UEFA sta aumentando le partite tra squadre irrilevanti". Il presidente dei Blancos potrà dunque essere felice, visto che Real e Liverpool si affronteranno di nuovo, come da lui richiesto. Scontro doppio, con l’andata in programma ad Anfield il 21 febbraio e il ritorno al Bernabeu in programma il 15 marzo.