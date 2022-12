Napoli, anche De Sanctis e Nicola in tribuna: Demme osservato speciale per la Salernitana

C'erano due spettatori interessati ad Antalya per l'amichevole tra il Napoli e il Crystal Palace. Il direttore sportivo della Salernitana, Morgan De Sanctis, e l'allenatore dei granata, Davide Nicola, potrebbero infatti aver colto l'occasione per incontrare Diego Demme e i dirigenti azzurri per mettere a punto i dettagli del trasferimento del centrocampista. La Salernitana è in ritiro a poca distanza da Antalya, a Belek.