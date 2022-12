L'ex Napoli Ghoulam torna a giocare e a segnare: "Quanto mi era mancato il campo"

Dopo tanti mesi di stop in seguito al contratto scaduto col Napoli , Faouzi Ghoulam potrebbe aver finalmente trovato una squadra. Anzi, ritrovato. Già perché, da qualche tempo, il terzino sinistro franco-algerino si sta allenando col Saint-Etienne , club che l'ha cresciuto dai primi calci fino all'esordio in Ligue 1, avvenuto nel 2010.

Ex Napoli: per Ghoulam c'è il Saint-Etienne?

Al Napoli tra il 2014 e il 2022 ora Ghoulam potrebbe essere tesserato dal suo "ASSE" nel frattempo scivolato in Ligue 2. Gli indizi per un suo ritorno tra i Verts, insomma, ci sarebbero tutti. In questi mesi, per il classe 1991, nessuna offerta particolarmente interessante.