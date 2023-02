Carragher spaventa i tifosi del Napoli: “Vi dico una cosa su Kvaratskhelia”

James Lee Duncan Carragher, bandiera del Liverpool, ammira Kvaratskhelia, lo ritiene il giocatore "più interessante in Europa" e spaventa i tifosi del Napoli perché aggiunge: "La prossima stagione potremmo vederlo con la maglia del Real Madrid". L'ex Reds è opinionista a CBS Sports per le gare di Champions e proprio in occasione della sfida del Napoli contro l'Eintracht, nonostante il rigore fallito dal georgiano e una prova al di sotto dei suoi standard ma impreziosita per il tacco magico per Di Lorenzo che ha ricordato quello di Guti per Benzema, ha esaltato il talento del Napoli facendo una previsione legata al futuro in chiave mercato.